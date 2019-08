Wanda Nara – Appello di Zazzaroni | “Restituisci Maurito al calcio”

Fase di stallo della Juve per Icardi - ultimatum di Wanda Nara ai bianconeri : Uno dei tormentoni che ha accompagnato questa sessione di calciomercato è il caso Mauro Icardi. L’attaccante di Rosario dopo essere stato privato della fascia di capitano dall’Inter non ha mai più ricucito lo strappo con la società che ora gli ha tolto anche la nove per consegnarla al nuovo centravanti Romelu Lukaku (soffiato in extremis alla Juve). L’ex capitano avrebbe ribadito più volte la volontà di rimanere a Milano, ma i nerazzurri ...

Tiki Taka : confermata Wanda Nara - arrivano Bobo Vieri e Antonio Cassano : Wanda Nara - Tiki Taka Con il campionato di Serie A 2019-2020, tornerà anche Tiki Taka. Condotto ancora una volta da Pierluigi Pardo, il programma calcistico inaugurerà la nuova stagione – di ritorno su Italia 1 – con uno speciale domenica 25 agosto in prima serata a partire dalle 21.30. Questa non sarà però l’unica novità degna di nota della trasmissione. Oltre alla riconfermata Wanda Nara, procuratrice sportiva del ...

Tiki Taka riparte su Italia 1 domenica 25 agosto con Christian Vieri - Antonio Cassano e Wanda Nara opinionisti fissi : Con la nuova stagione calcistica alle porte, si iniziano a scaldare i motori di Tiki Taka, programma dedicato all'approfondimento sportivo di casa Mediaset, giunto alla sua settima edizione. Un appuntamento ormai fisso per i telespettatori appassionati di calcio, che vedranno nuovamente alla guida del programma il padrone di casa di sempre, l'istrionico Pierluigi Pardo, di nuovo in forze su Italia 1.Ad affiancare il giornalista, un trio ...

Icardi-Napoli - Wanda Nara gela gli emissari azzurri : Trattativa Icardi-Napoli solo se la Juve fa retromarcia Calciomercato Napoli- Il Mattino dedica spazio al calciomercato, soffermandosi sulla trattative che riguardano la SSC Napoli. Ecco quanto si legge: Il Napoli la sua offerta a Icardi l’ha fatta. E magari è pronto pure per un rilancio. Ma nell’aria c’è ormai la convinzione che Maurito andrà alla Juventus. E che Suning si accorderà con la Roma per Dzeko. Ovvio, nel caso qualcosa ...

Mediaset - uragano Wanda Nara. Voce di Alfonso Signorini : "Non si accontenta più". Rivolta : chi vuole fermarla : Una scalata poco gradita. Wanda Nara, secondo quanto riferisce il settimanale Chi, vorrebbe diventare a partire dalla prossima stagione la co-conduttrice di Tiki Taka, il programma sportivo di Italia 1 condotto da Pierluigi Pardo e di cui è stata velina. Leggi anche: Wanda Nara e Icardi, il fallimen

Wanda Nara e Icardi e il bacio appassionato : "Senza amore non ho nulla" - : Marco Gentile Wanda Nara e Mauro Icardi si stanno rilassando in attesa che una tra Roma, Juventus e Napoli faccia la mossa decisiva per strapparlo all'Inter. Il bacio appassionato in acqua scatena i follower L'estate di Wanda Nara e Mauro Icardi è calda, molto calda per motivi calcistici e non solo. La sexy moglie-agente dell'ex capitano dell'Inter, infatti, ha incantato i suoi oltre 5,5 milioni di follower su Instagram con alcuni ...

Wanda Nara - il fallimento del peggior procuratore del mondo : Wanda Nara ha 32 anni (10 dicembre 1986), uno sguardo che intriga, un fisico prorompente malgrado cinque figli (tre avuto da Maxi Lopez e due da Icardi), la passione per lusso e moda e la capacità di far parlare di sé. Sempre. E quasi sempre strappando consensi e applausi, perché è una che lascia i

Juventus - Wanda Nara avrebbe intesa verbale con bianconeri per il trasferimento di Icardi : L'ultimo match di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid ha messo in evidenza nella Juventus la difficoltà di saper difendere sia a livello individuale che di settore: gli errori evidenti di De Sciglio e di De Ligt hanno permesso alla squadra spagnola di realizzare due reti mentre la Juventus, pur producendo molto nel settore avanzato (ben 25 tiri), è stata poco concreta sotto porta. Il tecnico bianconero Sarri, nel post partita, ...

Icardi-Napoli – Non si esclude un summit con Wanda Nara nei prossimi giorni : Icardi-Napoli – Il presidente De Laurentiis si sta muovendo in prima persona, Il Corriere dello Sport riporta in merito ai contatti tra il patron azzurro e la moglie-agente Wanda Nara Icardi-Napoli – Sembra ormai conclusa la trattativa per il trasferimento di Lozano al Napoli ma Adl vuole aggiungere una punta vera al parco attaccanti azzurro. Il quotidiano riporta di contatti che possono definirsi giornalieri tra le parti, ciò ...