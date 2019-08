Troppi ubriachi e vittime in strada L’Italia fallisce l’obiettivo europeo

Fonte : lastampa

(Di martedì 20 agosto 2019) Gli ultimi dati indicano un trend superiore ai 3000 incidenti mortali all’anno, entro il 2020 si doveva scendere sotto i 2000

