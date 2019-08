Pensioni ultima ora | Quota 100 | Durigon “chi critica è ignorante”

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 19 agosto 2019)ora:100,ora: come già avvenuto in diverse altre occasioni il sottosegretario leghista Claudiodifende100. Per l’ex sindacalista la possibilità di pensione anticipata offerta a chi ha 62 anni di età e 38 anni di contributi versati resta un’azione molto positiva introdotta dal governo Conte.ora, intervento disu impatto di100 Il ragionamento del sottosegretario, riportato in una intervista a Libero e da Adnkronos, riprende alcune interpretazioni sui numeri di100 rapportati al dato della disoccupazione. “Con100 la disoccupazione è in calo e chi lo nega mente”. Rispetto ad un dato pubblicato da alcuni quotidiani nei giorni scorsi secondo cui ci sarebbe un turn over pari al 30%offre un’altra analisi e smentisce seccamente ...

galizia04 : RT @serracchiani: Adesso la @LegaSalvini deve avere il coraggio di dire ai pensionati che gli sta mettendo le mani in tasca per pagare #quo… - zazoomblog : Pensioni ultima ora: Quota 100 a rischio stop “uno spreco misura errata” - #Pensioni #ultima #Quota #rischio - zazoomblog : Pensioni ultima ora: Quota 100 potrebbe saltare per alcuni docenti - #Pensioni #ultima #Quota #potrebbe -