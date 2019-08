Migranti | Orlando | ‘rispetto diritti umani non può essere merce di baratto per le

Fonte : sportfair

(Di lunedì 19 agosto 2019) Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – “Il diritto internazionale e italiano assegna al Comandante il dovere di scegliere un porto sicuro per una nave già in acque italiane.Il rispetto deinon puòdiper mantenere poltrone”. Così, sui social, il sindaco di Palermo Leolucacommentando l’annuncio del ministro Danilo Toninelli che ha dato la disponibilità della Guardia costiera a scortare la nave Open Arms fino in Spagna. L'articolo, ‘rispettonon puòdiper le poltrone’ sembrail primo su SPORTFAIR.

