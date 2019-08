Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019) I Foohanno ci hanno ormai abituato a speciali fuoriprogramma durante i loro live. Non è raro infatti che il cantantefaccia salire suli fan, e non solo per qualche foto ricordo, ma per renderli veri e propri protagonisti del concerto. A Budapest, durante lo Szigest Festival (uno degli eventi più importanti a livello europeo)non ha deluso il pubblico e durante i saluti finali ha fatto salire un ragazzo in carrozzina. Il cantante gli ha lasciato ile lo hato a spaccare la chitarra al posto suo video pubblicato su Youtube da Péter Gyarmati L'articolo Foosiunasulil fan in carrozzina e fa il gesto più bello proviene da Il Fatto Quotidiano.

MatteoMarchini5 : Foo Fighters, ecco come si comporta una vera rock star: Dave Grohl invita sul palco il fan in carrozzina e fa il ge… - giuseppesfrego2 : ero troppo debole per reggere troppo forte per perdere il mio cuore è sotto arresto di nuovo ma sto esplodendo. FOO… - ecoscandinavo : Tranne ai concerti dei Foo Fighters e situazioni simili ?? -