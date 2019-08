Cilento | recuperato il corpo di Simon | il turista francese trovato morto in un burrone

Fonte : repubblica

(Di lunedì 19 agosto 2019) Le squadre di speleologi stanno trasportando la salma del 27enne con corde lungo il pendio. Le operazioni sono state rese difficili dalla configurazione del luogo

