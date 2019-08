Astronomia | Hubble osserva la danza “letale” di due galassie

Astronomia : Giove rotante - il mosaico fotografico di Hubble : Un’animazione di un Giove rotante è stata assemblata da un mosaico fotografico di Hubble Space Telescope di quasi l’intero pianeta. La mappa piatta risultante – spiega Francesco Rea su Global Science – è stata proiettata al computer su una sfera per creare un globo rotante (escludendo le regioni polari al di sopra degli 80 gradi di latitudine). Giove completa una rotazione ogni 9,8 ore. Il marchio rosso del pianeta ...

Astronomia - nuovo ritratto di Giove da parte di Hubble : dettagli della Grande Macchia Rossa e delle bande di nubi : Proprio mentre Giove sta per dare spettacolo in cielo insieme alla luna, il telescopio spaziale Hubble di NASA ed ESA svela l’intricata bellezza delle nubi del pianeta in questa immagine (in alto) scattata il 27 giugno 2019. L’immagine mostra la caratteristica Grande Macchia Rossa del pianeta e una gamma di colori più intensa nelle nubi che ruotano nella turbolenta atmosfera del pianeta rispetto agli anni precedenti. Tra le caratteristiche che ...

Astronomia : un rovente pallone da football nel mirino di Hubble : Si trova ad una distanza dalla Terra pari a circa 900 anni luce, nella costellazione australe della Poppa, e il suo look ricorda quello di un pallone da football americano: si tratta dell’esopianeta Wasp-121b, il cui aspetto ludico non deve trarre in inganno perché la sua orbita troppo vicina alla stella ospite ha inciso profondamente sulle sue condizioni e potrebbe avere un esito fatale. Una delle conseguenze di questo percorso pericoloso ...

Astronomia : una “fioritura” galattica per il telescopio Hubble : Il suo look è decisamente primaverile e il rosa intenso che la caratterizza ricorda la tonalità dei fiori di ciliegio: è questo l’aspetto aggraziato con cui la galassia Ngc 1156, popolata da culle stellari, si è messa in posa per arricchire di un nuovo ritratto la galleria fotografica di Hubble. La galassia, che si trova a circa 25 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione dell’Ariete, è stata classificata come nana irregolare – ...

Astronomia - Hubble scopre un misterioso disco intorno ad un buco nero : novità assoluta per gli esperti [FOTO] : Un tenue disco di materia è stato individuato dove non avrebbe dovuto esserci, ovvero attorno al buco nero supermassiccio nel centro della poco luminosa galassia NGC 3147, distante 130 milioni di anni luce da noi. A scoprirlo è stato un team internazionale di ricercatori guidato da Stefano Bianchi, dell’Università degli Studi Roma Tre e a cui hanno partecipato anche colleghe e colleghi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell’Agenzia ...