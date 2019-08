Vinicio Capossela | ballate animalesche e medievali rimedio contro la peste digitale

Wired Next Fest a Firenze con Subsonica - Vinicio Capossela e molti altri : Wired Next Fest torna a Firenze dal 27 al 29 settembre. Tanti gli ospiti in programma, tra i quali alcuni artisti e gruppi musicali italiani. I primi nomi sono stati annunciati oggi. Alla nuova edizione di Wired Next Fest prenderanno parte i Subsonica e Vinicio Capossela ma anche Willie Peyote, Dardust, Selton, Shazami e The Zen Circus. altri ospiti verranno annunciati nei prossimi giorni. Wired Next Fest celebra e racconta la scienza, la ...