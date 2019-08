Travolto e ucciso,fermato pirata strada

Un uomo di 34 anni è stato investito eda un'auto di grossa cilindrata, sbandata per l'alta velocità, il cui conducente non si èa prestare soccorso. E'accaduto a Castel Volturno, nel Casertano. Accanto all'uomo sembra ci fosse anche il figlio di 6 anni rimasto illeso, ma la circostanza non è stata confermata dai Carabinieri, che hanno rintracciato l'auto el'investitore,un 37enne ucraino con tasso alcomelico superiore al consentito. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità.(Di domenica 18 agosto 2019)