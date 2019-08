Scomparsa nel nulla | su Raidue un Taken al femminile

Malaysia - è stata trovata morta la 15enne inglese Scomparsa nella giungla a inizio agosto : È stata trovata morta Nora Quoirin, la quindicenne britannica scomparsa all’inizio di agosto in Malaysia. La ragazza era affetta da oloprosencefalia, una malformazione cerebrale che causa difficoltà dell'apprendimento e disabilità fisiche. Quando è scomparsa i genitori hanno subito pensato a un rapimento.

15ENNE INGLESE Scomparsa NELLA GIUNGLA DELLA MALESIA/ 'Nora è stata portata via' : Nora Quoirin era in vacanza in MALESIA: i suoi genitori hanno trovato il letto vuoto e la finestra DELLA sua stanza aperta. La 15ENNE è stata rapita.

La moglie scompare nel nulla - il marito ne denuncia la Scomparsa - si mobilitano esercito e polizia - ma lei era serenamente a casa dell’amante : Una storia incredibile quella che è avvenuta a un professionista di Biella. L’uomo molto preoccupato perché la moglie non rispondeva né al telefono di casa né al cellulare dopo parecchie ore, ha chiamato la polizia denunciando la sua scomparsa. Nel frattempo mentre passavano ancora ore, c’è stato un consistente spiegamento di forze che si sono mobilitate alla ricerca della donna. Una squadra di pompieri, auto della polizia e uomini del ...

Studentessa 21enne Scomparsa nel nulla è trovata morta vicino a un lago : “Vogliamo giustizia” : Alexandria 'Ally' Kostial, Studentessa 21enne dell'Università del Mississippi, è stata trovata cadavere nei pressi di un lago distante sole 20 miglia dal campus che frequentava. Era scomparsa il giorno prima e l'ultima volta era stata vista con un compagno di facoltà, Brandon Theesfeld, 22 anni, che è stato poi fermato con l'accusa di omicidio: "Uccisa con 8 colpi di arma da fuoco".Continua a leggere

Vibo Valentia - svolta nel giallo della Scomparsa di Maria Chindamo : fermate tre persone : Una nuova pista sembra fare luce sulla scomparsa di Maria Chindamo, l'imprenditrice svanita nel nulla tre anni fa. Infatti, la procura di Vibo Valentia ha ottenuto dal gip il fermo di tre persone che avrebbero concorso all’omicidio della donna. I tre sarebbero il 53enne Salvatore Ascone, detto “U Pinnularu", legato alle cosche locali e padrone del casolare vicino all’azienda agricola della vittima a Montalto di Limbadi, Cheorge Laurentiu ...

Scomparsa Orlandi - vuote le due tombe aperte nel cimitero Teutonico | Il fratello : "Incredibile - nessuna traccia" : Il mistero dura ormai da 36 anni: per qualsiasi risposta definitiva, comunque, bisognerà attendere l'esito dei futuri esami del Dna

È stato trovato il corpo della calciatrice svizzera Scomparsa nel Lago di Como : I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno individuato il corpo di Florijana Ismaili, la calciatrice della nazionale di calcio svizzera scomparsa sabato pomeriggio dopo essersi tuffata nel Lago di Como da una barca noleggiata con alcune amiche. Il corpo è stato

