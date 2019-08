Rita Dalla Chiesa difende la Cuccarini e attacca Heather Parisi

Heather Parisi contro Lorella Cuccarini : “Cercasi disperatamente ascolti tv”. E Rita Dalla Chiesa la difende : “Alla faccia della solidarietà tra colleghe” : Nuova puntata della battaglia a colpi di tweet tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini, le due ballerine per eccellenza della televisione italiana. “Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste“, ha cinguettato la showgirl di origini statunitensi, che, riferendosi alle idee politiche della collega, ha commentato gli ascolti del programma “Grand Tour” andato in onda ieri sera su Rai1 ...

Anna Falchi è spaRita Dalla tv? : Anna Falchi, bellissima attrice e conduttrice, manca ormai dalla tv da molto tempo. Per questo motivo ha deciso di parlare in un'intervista a Il Corriere della Sera. Anna Falchi, intervistata dal Corriere, ha rilasciato dichiarazioni molto importanti e fuori dal coro. "Ho detto no a tutti i reality e conduco un programma di cucina su Telenorba, Anna e i suoi Fornelli. Da Roma, sono pendolare con la Puglia, dove ci sono gli studi. Mi ha voluta ...

Kean - la verità : “Via dalla Juve anche su consiglio di Cristiano Ronaldo” : “Prima di andar via da Torino ho parlato con i miei compagni della Juventus. anche con Cristiano Ronaldo: mi ha detto di inseguire i miei sogni e di lavorare sodo. Mi sono sempre assunto grandi responsabilità. Ho sempre giocato contro ragazzi più grandi di me e questo mi ha reso più forte. Il razzismo? Dobbiamo combatterlo tutti insieme“. Queste le parole dell’ex attaccante della Juventus Moise Kean nel ‘match ...

MotoGp – Il futuro di Dovizioso lontano dalla Ducati? La verità del manager Battistella : Il manager di Andrea Dovizioso mette in chiaro le cose sul futuro del forlivese in Ducati: la verità di Simone Battistella Nelle ultime settimane si è tanto parlato di rumors di mercato nel mondo della MotoGp. In particolar modo l’attenzione è stata posta su Jorge Lorenzo e sul suo possibile ritorno in Ducati dopo un inizio difficile in Honda. Bisogna tenere d’occhio però anche Andrea Dovizioso, che non sembra intenzionato a ...

Rita Dalla Chiesa retweetta sulla cattiva gestione di Roma : Raggi? Non sindaca incapace : La conduttrice storica di Forum ha retweettato il post di un utente che denuncia la cattiva gestione di Roma e allude soprattutto al problema relativo ai rifiuti riversati in strada. L'ormai ex conduttrice del programma Forum, Rita Dalla Chiesa, si è schierata pubblicamente Dalla parte dei cittadini che lamentano un'emergenza ricorrente, che affligge molte città italiane e soprattutto in piena estate. Parliamo del problema relativo ...

Beautiful - anticipazioni americane : Logan e Forrester divisi dalla verità su Beth/Phoebe : Quali conseguenze avrà la verità su Beth Spencer nella vita di tutte le persone coinvolte? Nelle recenti puntate americane di Beautiful, Liam è riuscito a svelare l'incredibile notizia a Hope e finalmente la coppia ha potuto riunirsi alla sua bambina che credevano morta. La notizia verrà riportata anche a Steffy nel corso dell'episodio in programma l'8 agosto, lasciando così la Forrester in preda alla disperazione più totale. Ben presto, ...

Settebello Hamilton a Budapest - Verstappen ‘mangiato’ dalla Mercedes : Vettel sul podio con 1 minuto di Ritardo : Settima vittoria in Ungheria per Hamilton, che sorpassa nel finale Verstappen e allunga in classifica. Ferrari sul podio con Vettel, ma lontanissima da Mercedes e Red Bull Lewis Hamilton cala il Settebello in Ungheria, centrando la vittoria numero sette sul circuito di Budapest e cancellando quello che sembrava un week-end perfetto per Max Verstappen. Photo4/LaPresse Un autentico campione il britannico, riuscito a sfruttare al massimo la ...

MotoGp – Dalla pausa estiva al test di lunedì - Valentino Rossi mette in chiaro le cose : “se smetto? Ecco la verità” : Valentino Rossi pronto per la seconda metà della stagione 2019: le parole del Dottore nella conferenza stampa del Gp della Repubblica Ceca Una notizia tragica ha squarciato l’atmosfera di gioia e felicità per il ritorno in pista Dalla pausa estiva dei piloti di MotoGp. Nella notte è infatti morto a Brno l’addetto stampa Ducati, Luca Semprini, a soli 35 anni. Il giornalista ducatista è stato omaggiato con un commovente minuto di ...

Tre priorità per uscire dalla stagnazione : Il Pil e le chiacchiere stanno a zero. Tutti gli indicatori confermano la stagnazione. La congiuntura è peggiorata in quasi tutta la zona Euro ma il divario di crescita tra l’Italia e il resto d’Europa si è allargato. Un dato, quest’ultimo, che certifica il fallimento della politica economica del Governo gialloverde. L’“anno bellissimo” pronosticato dal presidente Conte è diventato un ...

Figlio su moto d'acqua Polizia - Rita Dalla Chiesa difende Salvini : Rita Dalla Chiesa si è espressa su una delle polemiche che in queste ore stanno riscaldando il clima politico. Si tratta del caso del Figlio di Matteo Salvini, immortalato su una moto d'acqua della Polizia. La conduttrice, da qualche anno senza un programma tutto suo, lo ha definito un peccato di superficialità, mostrandosi solidale con il vice Premier e ministro dell'Interno, nonché leader della Lega. Ecco cosa ha scritto in risposta al ...