Nancy Brilli | provino Oriana Fallaci Funzionaria Rai la stroncò | Mai più

Nancy Brilli si sfoga contro la Rai : il post su Instagram e la polemica : Nancy Brilli si sfoga contro la Rai e racconta di essere stata bocciata a un provino per interpretare Oriana Fallaci. Classe 1964, l’attrice è sulla cresta dell’onda dal 1984, quando esordì al cinema diretta da Pasquale Squitieri. Nel suo curriculum ci sono film di grande successo, da Compagni di scuola a Febbre da cavallo, sino a Maschi contro Femmine ed Ex. La Brilli è conosciuta per aver preso parte a fiction molto amate dal ...