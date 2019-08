Milano | uomo impiccato al balcone e un altro corpo accoltellato in casa | probabile

Orrore a Milano : un uomo impiccato al balcone - un altro ucciso a coltellate : In un appartamento di via valle Anzasca, quartiere di Baggio. Sarebbe omicidio suicidio

Milano - donna aggredita e ferita con un coccio di bottiglia : arrestato un uomo. FOTO : Milano, donna aggredita e ferita con un coccio di bottiglia: arrestato un uomo. FOTO È accaduto in largo la Foppa, vicino a Brera. La 64enne ha riportato varie ferite al braccio sinistro, alla clavicola, al collo e alla testa: non è in pericolo di vita Parole chiave: ...

In Piazza Duomo a Milano arriva il robot bartender che ti prepara l'aperitivo : Gridare «Un altro giro di Spritz, per favore» non è esattamente la formula corretta per godersi un aperitivo sulla terrazza della Town House di Piazza Duomo, a Milano. Perché qui, in questo suggestivo spazio affacciato sul Duomo, al 2 di via Silvio Pellico, a prendere gli ordini e a preparare i cocktail è mister Makr Shakr, il primo robot bartender messo a punto dall'architetto torinese Carlo Ratti. Un aiutante ...

Milano - studentesse straniere aggredite da un uomo : “Sono salviniano - i negri devono bruciare vivi” : Due ragazze stavano raccogliendo fondi per una onlus che aiuta i bambini in Africa quando sono state aggredite da un uomo: “I negri devono bruciare vivi“. È successo a Milano, in via Vittor Pisani. Due studentesse, una italiana nata da genitori africani e una venezuelana, stavano partecipando come volontarie alla campagna della Fondazione Patrizio Paoletti. Un signore, che si è definito “milanese, leghista e salviniano“, ...

Milano - TROVATO UOMO MORTO NELLA PISCINA SANT'ABBONDIO/ Ipotesi goliardata tra amici : MILANO, ragazzo MORTO NELLA PISCINA SANT'ABBONDIO: polizia indaga. Probabile il malore dopo una goliardata tra amici: le ultime notizie.

**Milano : uomo muore per overdose vicino a bosco Rogoredo** : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – Questa mattina, un uomo di 33 anni è stato rinvenuto senza vita in via Sant’Arnaldo, a Milano, nei pressi del bosco di Rogoredo. Lo rende noto l’Areu Lombardia. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria: il medico del 118, si apprende, ne ha constatato il decesso per overdose. L'articolo **Milano: uomo muore per overdose vicino a bosco Rogoredo** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Milano - cede grata parcheggio ospedale San Raffaele : grave uomo - volo di 13 metri. Era andato a trovare il figlio : Dramma all'ospedale San Raffaele di Milano dove una grata del parcheggio ha ceduto sotto il peso di un uomo di 54 anni precipitato per quasi 13 metri. L'uomo, un cittadino di Monza...

Al-Sarraj vola a Milano per incontrare Salvini - l’uomo forte d'Italia : A Tripoli hanno capito chi è l’uomo forte in Italia. Non alberga a Palazzo Chigi, tanto meno alla Farnesina. Se vuoi ottenere fatti e non chiacchiere, devi bussare alla porta del titolare agli Interni, oltre che ministro degli Esteri e della Difesa di fatto, e anche tutore, di certo sugli affari del Mediterraneo, del premier Conte. È per questo che il premier del Governo di Accordo Nazionale (GNA) libico, Fajyz Al-Sarraj, ha ...

