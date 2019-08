Le informazioni sul traffico sulle autostrade | per domenica 18 agosto

Vampire : The Masquerade - Coteries of New York - ecco le prime informazioni sul gioco ambientato nell'universo World of Darkness : Vampire: The Masquerade - Coteries of New York, l'esperienza narrativa in single player annunciata qualche mese fa, ha ricevuto un aggiornamento per quanto riguarda le meccaniche di gioco.Il team di sviluppo ha infatti svelato alcuni dettagli per quanto riguarda la storia che vede i giocatori impersonare un vampiro a New York. Durante l'avventura i giocatori avranno a che fare con una serie di personaggi e missioni tutte correlate ad un ...

“Governi - spread e crescita? Così la guerra economica ha spostato l’interesse degli Stati sul controllo delle informazioni” : E se la manipolazione delle informazioni fosse diventato nuovo terreno di scontro fra nazioni? Se la narrazione dei fatti fosse pilotata ad arte per far vacillare governi, far muovere lo spread e tenere sotto scacco uno Stato o incidere in maniera sostanziale sul sistema delle imprese condizionando crescita e occupazione? Sono i dubbi su cui tenta di far luce Giuseppe Gagliano nel suo recente libro sullo stato dell’arte della “guerra ...

Come trovare informazioni sul disco rigido su Linux : Per svolgere al meglio diverse operazioni su Linux, è necessario conoscere alcuni dettagli importanti del drive presente all’interno del computer. Sfortunatamente, molti utenti principianti non sanno Come trovare informazioni sul disco rigido su Linux. Ecco leggi di più...

Conte difende se stesso sul rublogate : “Salvini non mi ha fornito informazioni” : Se qualcuno si aspettava una difesa di Matteo Salvini sarà rimasto deluso. Perché nell'aula del Senato il premier Giuseppe Conte si è effettivamente comportato da avvocato difensore, ma soprattutto di se stesso. Nel suo intervento, infatti, il presidente del Consiglio non ha fornito alcun elemento d

Personale ATA - III fascia : informazioni sull’invio delle MAD : Nuovo articolo con nuove informazioni (e consigli) riguardanti il Personale ATA. Di recente, Orizzonte Scuola ha pubblicato la lettera di una madre che chiede se sia possibile inviare domande di messa a disposizione per l’ATA. La signora segnala come i suoi figli siano in terza fascia dal 2001 a Milano, ma non avrebbero ricevuto mai nessuna chiamata. I giovani hanno 30 anni e risultano tutt’ora senza un posto. OS, approfittando della ...

informazioni preliminari sul maxi concorso al Comune di Roma 2019 : tra bando e figure richieste : Emergono in queste ore le prime Informazioni da annotare per quanto riguarda il tanto atteso maxi concorso al Comune di Roma 2019, considerando il fatto che tra poche settimane ci sarà una svolta per coloro che seguono da vicino la vicenda. Dopo aver analizzato ulteriori Informazioni su quello MiBAC, come avrete notato dal nostro articolo di poche ore fa, oggi 16 luglio tocca condividere i dettagli preliminari su una questione molto calda già ...

I 50 anni dello Sbarco sulla Luna in un’INFOGRAFICA : le informazioni chiave e tante curiosità : Alle 22:17 del 20 luglio 1969 l’astronauta NASA Neil Armstrong ha compiuto un “piccolo” passo con il quale ha lasciato il modulo spaziale “Eagle” e ha messo piede sulla Luna. La missione ripaga gli Stati Uniti dei primi insuccessi nella corsa alla spazio che, con lo Sputnik e con Gagarin, avevano visto la prevalenza dei sovietici. L’equipaggio dell’Apollo 11 ha lasciato sul satellite una targa di acciaio ...

No alle false informazioni sul clima. Il riscaldamento globale è di origine antropica : ” No alle false informazioni sul clima. Il riscaldamento globale è di origine antropica“, questo è l’oggetto della lettera aperta promossa dal Prof. Roberto Buizza, fisico all’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Una lettera a cui hanno aderito oltre 200 scienziati ed intellettuali, fra cui anche noi di Rete Meteo Amatori, che da sempre, siamo promotori di una corretta divulgazione ...

Concorso Regione Campania - pubblicate informazioni sulla preselettiva. Bando slittato a luglio : Grande attesa per la pubblicazione del Bando di Concorso Regione Campania in Gazzetta Ufficiale: l’uscita, precedentemente prevista per il 28 Giugno, è slittata dopo il 7 luglio per attendere l’entrata in vigore della deroga alla mobilità contenuta nel Decreto Concretezza. La notizia è arrivata dal Presidente De Luca che, nell’intervista settimanale a Radio CRC, ha spiegato i motivi del rinvio. La pubblicazione a luglio ...