India in ginocchio per le piogge monsoniche GALLERY

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2019) Lestanno colpendo da settimane l’, provocando vittime e danni ingenti. Per le operazioni di ricerca e soccorso è stato dispiegato l’esercito, la marina e l’aviazione. L'articoloinper leMeteo Web.

Barcellonameteo : METEO. India in ginocchio per le PIOGGE MONSONICHE. Alluvionato lo stato dell'Uttarakhand [VIDEO]: La stagione dei… - GazzettaDelSud : India messa in ginocchio dalle inondazioni: centinaia di morti e migliaia di sfollati -