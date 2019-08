10 cose da non dire a una neomamma

Fonte : vanityfair

(Di domenica 18 agosto 2019) Ma dorme la notte?Quanti chili hai preso?Non tenerlo sempre in braccio!Adesso, addio vita socialeMa non lo allatti tu?Posso prenderlo in braccio?Quanto pesa il piccolo?Dovresti essere contenta…Quando torni a lavorare?... e il secondo?Ci sono gli ormoni impazziti, le prime notti in bianco con cui fare i conti e i nuovi ritmi a cui abituarsi: la vita di una, si sa, almeno all’inizio, può non essere facile. Ma se ai tipici scombussolamenti del puerperio si aggiungono i commenti e le osservazioni di amici e parenti, la faccenda si complica decisamente. Sarà capitato infatti ad ogni neommama di sentirsi rivolgere frasi apparentemente innocenti, eppure capaci di minare la sua serenità, facendola sentire ancora più vulnerabile. Tra i grandi classici della letteratura post-parto, naturalmente, i consigli non richiesti. Quando nasce un bambino, per un motivo ancora misterioso, tutti ...

Mov5Stelle : Mettiamo le cose in chiaro: Salvini e la Lega non solo hanno fatto cadere il governo a Ferragosto, ma nemmeno 24 or… - petergomezblog : Di Maio chiude a nuovo patto con la Lega: “In questa estate surreale, in cui la Lega ha fatto cadere il governo fr… - amnestyitalia : Le leggi contro l’aborto non lo eliminano né lo riducono. Lo rendono solo più pericoloso. Ecco 10 cose da sapere su… -