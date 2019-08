Thailandia | morta la piccola di dugongo che “abbracciava” suoi soccorritori | uccisa da

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2019) Nello stomaco aveva pezzi di plastica che misuravano fino a venti centimetri. Èper questo la giovane, mammifero marino a rischio di estinzione, comparsa nelle acque del sudovest dellamesi fa dopo essere stata abbandonata dalla madre. Mariam, così era stata chiamata, ènella notte per un’infezione aggravata dai rifiuti che aveva ingoiato, dopo essere andata in shock e dopo che gli sforzi per rianimarla sono falliti, come ha spiegato il responsabile del parco marino della provincia di Trang, Chaiyapruk Werawong, dove era ospitato l’esemplare diventato sempre più famoso sul web. La plastica può causare ostruzione nell’apparato digerente degli animali, provocando infiammazioni e accumuli di gas, ha spiegato la veterinaria Nantarika Chansue. “Abbiamo potuto curare in parte un’infezione respiratoria ma non l’ostruzione di immondizia in ...