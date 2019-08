Monterey Car Week - Le anteprime e gli anniversari del The Quail

Fonte : quattroruote

(Di sabato 17 agosto 2019) Se vi trovate a transitare nella piccola penisola di(California) in questo periodo dellanno, momento in cui si tiene la Car, non potete perdervi due eventi: il Concorso di Eleganza e "The, a Motorsports Gathering. Se per il primo vi basterà sborsare poco più di 300 dollari (270 euro) per poter passeggiare tra alcuni dei modelli che hanno scritto la storia dell'auto, la partecipazione a Thenon datela per scontata. Dovrete mettere a budget una cifra di almeno tre volte superiore (ma si arriva fino a 10.000 dollari (9.000 euro) per il pacchetto di quattro ingressi con arrivo in elicottero) e sperare che la dea bendata vi sia favorevole. A fronte dellaltissima domanda di pubblico, infatti, lorganizzazione sorteggia i circa 2.000 biglietti dingresso sei mesi prima dellevento.Tante. Questanno, i ricchi appassionati che hanno vinto la possibilità di ...

quattroruote : Concorso d'Eleganza di #PebbleBeach ma non solo: ecco cosa vedere alla Monterey Car Week… - quadrimeister : RT @ANSA_Motori: #Volkswagen #IDBuggy, in California c'è chi l'ha già guidato. Test a sorpresa per il concept elettrico durante la Monterey… - ANSA_Motori : #Volkswagen #IDBuggy, in California c'è chi l'ha già guidato. Test a sorpresa per il concept elettrico durante la M… -