Doppia morale di Richard Gere Se la grafia rivela chi è davvero

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 17 agosto 2019) Evi Crotti Il segno chiamato in grafologia “riccio del nascondimento (uncino a fine parola)”, che mette in dubbio la sua sincerità L’impatto con la scrittura dimi ha destato un particolare interesse su due segni: le lettere iniziali grandi e il lancio spavaldo alla fine del nome. Si può ipotizzare quindi che dal modo di scrivere del noto attore emergano comportamenti di focosità che poco s’abbinano alla calma espressa e ai gesti d’accoglienza delle mani giunte in segno di dedizione disinteressata. Quegli svolazzi e quelle lettere maiuscole iniziali ampliate e arricchite da ghiribizzi manifestano senza dubbio la sua bravura espressiva nella professione di attore, cosa che nessuno può negare. Penso però che egli debba aver fatto sforzi non da poco per esprimere esternamente quel senso di compartecipazione, appartenenza e uguaglianza che lo ...

