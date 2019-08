Cinema - addio a Peter Fonda : la star di "Easy Rider" : A dare l'annuncio della morte a 79 anni della star di "Easy Rider" è stata la famiglia. La causa del decesso è stata insufficienza respiratoria, dovuta a un cancro ai polmoni

Addio al geniale Tosi : vestì il nostro Cinema (e vinse anche l'Oscar) - : Matteo Sacchi È morto a Roma Piero Tosi, costumista e premio Oscar alla carriera 2013. A darne la notizia è stata la Fondazione Franco Zeffirelli, ricordando la lungo amicizia e il proficuo sodalizio tra Tosi e il regista. Tosi era stato anche lo storico costumista di Luchino Visconti. Toscano, nato a Sesto Fiorentino, nel 1927, Tosi arrivò a Roma giovanissimo, chiamato proprio da Franco Zeffirelli e che lo introdusse alla corte di ...

Addio a Piero Tosi - l’uomo che ha vestito il Cinema italiano : Gli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiBasta una sequenza, che è nell’immaginario collettivo, per raccontare la grandezza di Piero Tosi. È quella della scena del ballo nella versione cinematografica del Gattopardo. Quel vestito bianco che indossa Claudia ...

Cinema italiano in lutto - addio al premio Oscar : “Hai colorato il mondo” : Cinema italiano in lutto. È morto a Roma il costumista e premio Oscar alla carriera 2014 Piero Tosi: era nato a Sesto Fiorentino (Firenze) nel 1927. A darne notizia la Fondazione Franco Zeffirelli che ricorda la lungo amicizia e il proficuo sodalizio tra Tosi e il regista fiorentino. “Hai colorto il mondo”, scrivono sui social.Pier Tosi è stato storico costumista di Visconti. L’artista ha lavorato per diversi anni con il titolo di ...

Cinema - addio al costumista Piero Tosi : 11.29 E' morto a Roma Piero Tosi, costumista e premio Oscar alla carriera. Era nato a Firenze nel 1927. Lo annuncia la Fondazione Zeffirelli, ricordando il lungo sodalizio artistico e personale tra Tosi e il regista fiorentino. Nato come costumista teatrale, Tosi si è affermato soprattutto nel Cinema,collaborando con importanti registi, primo fra tutti Luchino Visconti. Ha lavorato a lungo con le principali sartorie teatrali, come quella di ...

Addio a Rutger Hauer - il replicante di Blade Runner e una delle icone segrete del Cinema degli anni Ottanta : Muore a 75 anni Rutger Hauer, la notizia è stata data a Variety dal suo agente, che ha detto che il decesso è avvenuto il 19 luglio scorso nella sua casa in Olanda, mentre i funerali si sono svolti oggi. La sua immagine cinematografica resterà per sempre indissolubilmente legata al ruolo che gli diede una fama istantanea e mondiale, il replicante Roy Batty di Blade Runner di Ridley Scott (che nel film moriva nel 2019, gli appassionati di ...

Cinema - addio a Ilaria Occhini. L’attrice fiorentina si è spenta a 85 anni. La sua lunga carriera da Visconti a Özpetek : Da Luchino Visconti a Ferzan Özpetek, in una carriera da signora elegante del grande schermo. Il Cinema italiano dice addio a Ilaria Occhini. L’attrice fiorentina, 85 anni, si è spenta ieri pomeriggio. Nipote per parte materna dello scrittore Giovanni Papini – e figlia dello scrittore Barna Occhini – ha avuto una carriera lunghissima, debuttando nel Cinema a soli 19 anni nel film “Terza liceo” (facendosi chiamare ...

Valentina Cortese è morta/ Addio alla diva del Cinema italiano : venerdì i funerali : Valentina Cortese è morta, l'attrice milanese si è spenta all'età di 96 anni: fu candidata agli Oscar per per Effetto notte.

Cinema italiano in lutto : addio all’ultima diva. Una carriera unica - un simbolo : È morta a Milano Valentina Cortese. L’attrice aveva 96 anni. Originaria di Stresa, è stata attrice di Cinema e teatro, tra le protagoniste del Cinema italiano degli anni Quaranta. Valentina Cortese era nata a Milano il primo gennaio del 1923 e aveva iniziato la sua carriera Cinematografica con il film L’orizzonte dipinto, (1940), a cui seguirono film di grande successo come La cena delle beffe, (1942), La regina di Navarra (1942), ...

Addio a Valentina Cortese - la diva del Cinema italiano generosa e gentile - : Carlo Lanna Addio a Valentina Cortese, l'ultima diva del cinema italiano se ne va all'età di 96 anni La notizia è di qualche minuto fa. A 96 anni si spegne Valentina Cortese, l’ultima vera diva del cinema italiano. La sua è stata una carriera fulminate e di grande successo. Divisa fra teatro e cinema, ha lavorato con i più grandi registi del suo tempo, come Fellini e Bergman, e ha recitato in svariate operette di ...

Addio a Valentina Cortese - ultima diva del Cinema e teatro italiano : È morta a 96 anni Valentina Cortese. Nata a Stresa il 1 gennaio 1923, da tempo si era ritirata dalle scene pubbliche. È stata una delle attrici italiane più in voga negli anni quaranta. “Con la scomparsa di Valentina Cortese lo spettacolo italiano perde l’ultima diva del cinema e del teatro” commenta Carlo Fontana, Presidente AGIS - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo. “Una perdita ...

Addio a Rip Torn - attore irruento e selvaggio del Cinema di ieri e oggi - : Carlo Lanna Nella giornata di ieri a 88 anni si spegne l'attore Rip Torn, diviso fra cinema, teatro e tv A 88 anni si spegne il celebre Rip Torn. L’attore di culto che ha segnato il cinema contemporaneo a cavallo fra gli anni ’80 e ’90, è diventato molto famoso per il ruolo che ha interpretato in Men in Black, al fianco di Will Smith e Tommy Lee Jones. Nella pellicola ha vestito i panni del criptico e stralunato Agente Z. La notizia ...

Brad Pitt dice addio al Cinema! Ma le ragioni non piaceranno ai fan : Probabilmente dopo queste dichiarazioni finirà un’epoca dalle parti di Hollywood. Brad Pitt, infatti, sembra essere intenzionato ad abbondare la scena del cinema. Lo ha rivelato lui stesso in alcune dichiarazioni alla stampa. Alzando subito un polverone mediatico e un tam tam mediatico che ancora non sembra essersi arrestato. Perché, si sa, personaggi del genere, anche se famosissimi, irraggiungibili, miliardari e quello che volete voi, entrano ...

L’ultimo addio a Ugo Gregoretti - l’ironia pungente del Cinema italiano - oggi i funerali nella Chiesa degli Artisti : Ugo Gregoretti, l'ultimo addio oggi nella Chiesa degli Artisti di Roma Regista, attore, giornalista e drammaturgo italiano. L’universo di Ugo Gregoretti non si ferma qui. Lo ricorderemo tutti per ...