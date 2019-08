Tra Pd e M5s possibile un accordo alla tedesca | dice Graziano Delrio

Fonte : agi

(Di venerdì 16 agosto 2019) "Salvini ha fatto errore clamoroso, un autogol e ora è terrorizzato dall'idea di untra noi e il Movimento 5 stelle". Così, capogruppo del PdCamera, legge la situazione attuale e le ultime mosse del ministro dell'Interno a Circo Massimo, su Radio Capital. "Salvini ha sicuramente azzeccato una mossa, ha capito che l'Italia ha bisogno di un altro governo -con un filo di sarcasmo- perché questo ha portato zero crescita, zero investimenti, cassa integrazione, non è stato un anno bellissimo come ci aveva preannunciato Conte, è stato un anno buttato via anche in termini di credibilità. Per il resto credo che la gestione della crisi, da parte del Ministro dell'Interno, sia stata un autogol per ciò che si è visto fino a oggi e se Salvini ci ripenserà e tornerà indietro sarà il suo suicidio politico". Quanto al ...

