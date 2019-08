Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 16 agosto 2019) Serena GranatoDal Moro risponde alle domande sul suo orientamento sessuale attraverso le sue storie di Instagram Dopo aver animato la sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso,Dal Moro edPiamonte sono finiti al centro di una polemica social. Alcuni internauti suppongono che tra i due ex gieffini ci sia del tenero e cheabbia giocato con i sentimenti di Martina Nasoni, "La ragazza con il cuore di latta" che ha vinto il Gf16. C'è anche chi, tuttavia, si domanda se Dal Moro sia omosessuale. E le risposte dell'ex fiamma di Martina Nasoni, non si sono fatte attendere molto. Tra le domande giunte dagli utenti su Instagram, si leggono le seguenti: "Sei veramente gay?"; " Tra te edpotrà mai esserci qualcosa in più della semplice amicizia?".risponde ai pettegolezzi, dopo il Grande FratelloDal Moro, ...

Italia_Notizie : Gf, Daniele frequenta Erica? 'Potrebbe stirarmi le camicie' -