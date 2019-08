General Electric | un report svela “conti truccati per nascondere 38 miliardi di perdite”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) Contiperuna perdita di 38di dollari. È l’accusa lanciata allada undi 175 pagine curato per un hedge fund e pubblicato da Harry Markopoulos, la talpa dello scandalo che ha coinvolto il banchiere Bernie Madoff. Un allarme che nella giornata di ieri ha fatto precipitare il titolo della multinazionale a Wall Street, con voci addirittura di rischio bancarotta. Il “panic selling” ha infatti fatto crollare le azioni fino al 15%. La giornata si è poi chiusa con un calo superiore all’11%, rappresentando la peggiore seduta dal 2008. È una “frode maggiore di quella di Enron”, si legge nel documento, che dipinge una situazione critica per l’ex colosso. Secondo Markopoulos, infatti, laavrebbe bisogno di incrementare immediatamente le sue riserve di 28,5di dollari, di cui 18,5 in ...

sole24ore : «General Electric ha nascosto 40 miliardi di perdite». Panic selling in Borsa - Corriere : General Electric accusata di frode per 38 miliardi di dollari - repubblica : General Electric, un report accusa la multinazionale: 'Nascoste perdite per 38 miliardi' [news aggiornata alle 13:3… -