Crisi | Conte attacca Salvini e punta al bis Di Maio e la «frittata» di Matteo

Crisi di governo - Conte attacca Salvini e punta al bis. E ora che succede? : Il premier Conte strappa con Salvini e prepara la battaglia in Senato per il 20 agosto. Il M5S non svela ancora le carte, ma la retromarcia è improbabile. Attesa per le mosse di Zingaretti e del Pd, con Forza Italia alla finestra

Crisi - Di Maio : “Salvini è pentito - ma ormai la frittata è fatta. Dopo neanche 24 ore era da Berlusconi. Noi il 20 a fianco di Conte” : Matteo Salvini “ora è pentito, ma ormai la frittata è fatta. Ognuno è artefice del proprio destino. Buona fortuna“. E ancora, Salvini “ha fatto tutto da solo, per tornare Dopo nemmeno 24 ore nelle braccia di Berlusconi”. Di fronte alla mezza marcia indietro del leader del Carroccio e a poche ore dallo scontro che ha avuto a distanza con il premier Giuseppe Conte, è intervenuto anche Luigi Di Maio per chiudere a qualsiasi ...

"Conte poteva parlarmi in faccia Non ho mai detto di volere la Crisi" : Salvini replica alla durissima lettera aperta di Conte ma riapre clamorosamente al M5s. "Spero di restare ministro ancora a lungo. Il mio telefono è sempre acceso" Segui su affaritaliani.it

Crisi - la lettera di Conte a Salvini : “Hai davanti una lunga carriera politica. Molti l’associano al potere. Per me è un’enorme responsabilità” : Gentile Ministro dell’Interno, caro Matteo, ti scrivo questa lettera aperta perché il caso della nave Open Arms domina ormai le prime pagine dei giornali e perché sono costretto a constatare che anche la corrispondenza d’ufficio tra la Presidenza del Consiglio e il Viminale viene poi riportata sui giornali e allora tanto vale renderla pubblica all’origine, per migliore trasparenza anche nei confronti dei cittadini. Ti ho scritto ier l’altro una ...

Crisi - Salvini contro Renzi : “Non lo vota neanche la sua famiglia”. Contestatori fischiano per 40 minuti : “Scemo? Neppure mia figlia di 6 anni” : “Farò tutto quello che è umanamente e democraticamente possibile perché Renzi e la Boschi non governino più”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in comizio a La Spezia, la sera del 14 agosto. Per tutta la durata del comizio un gruppo di Contestatori, circa 600, ha intonato canti e urlato slogan contro il ministro dell’Interno. L'articolo Crisi, Salvini contro Renzi: “Non lo vota neanche la ...

Crisi di Governo - Salvini : 'Il 20 agosto sfiduceremo Conte' e con Di Maio è gelo : Il ministro Matteo Salvini, dopo la sconfitta incassata in Senato, ha annunciato: "Il 20 agosto sfiduceremo il Presidente del Consiglio Conte". Poi ha rilanciato la proposta di votare subito il taglio di senatori e deputati (rimandando però l'attuazione alla prossima legislatura). Intanto i rapporti tra il leader della Lega e l'ormai ex alleato Luigi Di Maio sono sempre più tesi: questa mattina, a Genova, non si sono rivolti neppure la ...

Crisi governo - Salvini : “Di Maio? Non parlerò mai male di lui. A Renzi invece mando un bacione”. E conferma sfiducia a Conte il 20 agosto : “Le parole di Di Maio e di Renzi su di me? Sono tranquillo, in queste settimane mi sono ripromesso di non rispondere agli insulti. Mi sono preso del buffone, del razzista, del fascista, dell’assassino, del ladro, del delinquente, del criminale. Sto gestendo 500 immigratia bordo di due navi di Ong e quindi non rispondo alle polemiche”. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il ministro ...

Crisi di governo - Salvini conferma : “Il 20 sfiduceremo Conte” : Il vicepremier leghista: no a governi strani, prima si vota, meglio è. Centinaio riapre al dialogo con i grillini. La Ruocco dice no

Crisi di governo - la diretta – Salvini : “Il 20 agosto sfiduciamo Conte. Poi no a governi strani : prima si vota e meglio è” : “Il 20 agosto sfiduceremo il premier”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a Non Stop News su Rtl 102.5. “In tantissimi chiedono che non ci siano giochini di palazzo, governi tecnici. La via maestra, democratica, trasparente, lineare, è quella delle elezioni. Stiamo facendo tutto il possibile perché gli italiani possano votare. No a governi strani, prima si vota, meglio è”, aggiunge. L'articolo Crisi di governo, ...

Crisi di Governo : due gli scenari possibili - il voto delle Camere o le dimissioni di Conte : Giornata tribolata quella di ieri in Senato, per la decisione su quando votare la mozione di sfiducia che la Lega ha presentato contro il Governo Conte di cui anch'essa fa parte. Ieri Palazzo Madama ha respinto la richiesta della Lega di votare la mozione già oggi 14 agosto. La linea, già emersa nella conferenza dei capigruppo che il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, aveva convocato per lunedì è stata quella di spostare la decisione ...

No del Senato alla Crisi lampo. Conte parlerà in Aula il 20 agosto : La prima battaglia a suon di numeri la vince l'inedito asse tra M5s e Pd che la spunta al Senato, mettendo in minoranza Lega e centrodestra, e ottenendo che l'Aula non voti la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. Il premier, quindi, non dovrà presentarsi davanti all'Assemblea di palazzo Madama con la spada di Damocle di un voto politico sul suo destino, ma renderà le sue comunicazioni martedì prossimo, 20 agosto, alle 15. Poi, ...

Crisi di Governo - il 20 agosto Conte in Senato : Crisi di Governo, il 20 agosto Conte in Senato.Entrambe le proposte di cambio di calendario che chiedevano di votare domani le mozioni di sfiducia

Il calendario della (possibile) Crisi di Governo : il 20 agosto Conte in Senato : La parlamentarizzazione della crisi di Governo si consumerà tutta in tre giorni. O in un giorno solo. Dipenderà dalle mosse di Giuseppe Conte, ma anche da quelle di Matteo Salvini.Il calendario fissato dalle conferenze dei capigruppo delle due Camere indica i giorni clou da martedì a giovedì della prossima settimana. Si inizia martedì 20 agosto, quando alle 15 si riunirà l’Aula del Senato per ...

Crisi governo - Conte alla Camera il 21 : 20.51 La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha deciso che il premier Conte riferirà in Aula il 21 alle 11.30. Il ddl sul taglio dei parlamentari sarà votato il 22 agosto nel pomeriggio. In mattinata si riunirà la commissione Affari costituzionali per completare i lavori. La riforma costituzionale però non sarà discussa se ci sarà la Crisi di governo