Stop al pesce fresco | da oggi fermo biologico in Adriatico

(Di giovedì 15 agosto 2019) Pescara -ala tavola lungo tutto l'con ilpesca che si estende dal 15 agosto anche al tratto di costa da San Benedetto e Termoli, dopo che la flotta aveva già interrotto le attività da Trieste ad Ancona e da Manfredonia a Bari. A darne notizia è Coldiretti Impresapesca nel sottolineare che il blocco delle attività durerà nel tratto tra il sud delle Marche, l'Abruzzo e il Molise fino al 13 settembre. La novità di quest'anno è che - spiega Coldiretti Impresapesca - in aggiunta ai periodi difissati i pescherecci dovranno effettuare ulteriori giorni di blocco che vanno da 7 a 17 giorni, a seconda dalla zona di pesca alla quale sono iscritti. Le giornate disaranno decise direttamente dai pescatori che dovranno darne comunicazione scritta entro le ore 9 del giorno stesso. L'intero ammontare ...

