Trovati Morti i due ragazzini dispersi in mare in Abruzzo : I due ragazzini di 11 e 14 anni dispersi in mare, nella zona della stazione di Tollo, ad Ortona (Chieti), sono stati Trovati morti. I corpi sono stati Trovati dai sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco su una scogliera frangiflutti, in due punti distinti, ma a pochi metri di distanza. In base alle prime informazioni, i ragazzini - di origine cinese, ma nati in Italia e residenti a Montesilvano (Pescara) - stavano facendo il bagno ...

Trovati Morti i due fratellini dispersi in mare a Ortona - un altro giovane scomparso a Jesolo dopo un tuffo dal pedalò : Sono stati Trovati morti i due fratellini di 11 e 14 anni dispersi in mare ad Ortona, in Abruzzo, e un altro giovane di 20 anni è scomparso in mare a Jesolo, in provincia di Venezia,...

Ortona - Morti in mare due ragazzi di 11 e 14 anni : Ortona, morti in mare due ragazzi di 11 e 14 anni I corpi sono stati trovati su una scogliera frangiflutti, in due punti distinti, ma a pochi metri di distanza una dall'altro. In acqua con loro c'era anche il padre, salvato dai soccorsi Parole chiave: ...

Morti due ragazzini dispersi in mare in Abruzzo : Sono stati trovati Morti i due ragazzini dispersi in mare, nella zona della stazione di Tollo, ad Ortona, nel Chietino. I due - 11 e 14 anni - secondo le prime informazioni stavano facendo il bagno con il padre, quando tutti e tre sono stati visti in difficoltà nel mare agitato.Il genitore era stato tratto in salvo, mentre dei due ragazzini si era persa ogni traccia.

Ortona - Morti in mare due ragazzini di 11 e 14 anni. A Jesolo si cerca un giovane di 20 anni : I due giovanissimi, entrambi cinesi, stavano facendo il bagno al largo di Ortona quando sono improvvisamente scomparsi anche a causa del mare grosso. Il padre, che era con loro, è stato salvato. I corpi trovati incastrati tra gli scogli.Continua a leggere

Il minuto di silenzio in ricordo dei Morti del ponte Morandi (che dura quasi due minuti) : È partito ora il minuto di silenzio in ricordo delle 43 vittime del ponte Morandi. Un momento importante che arriva durante una mattinata molto commovente e carica di significato. Un momento che si è prolungato ben oltre i 60 secondi canonici, interrotto solo dal lungo applauso delle persone presenti. La giornata è iniziata con la messa, alle 10,seguita dai pochi interventi istituzionali previsti. durante il minuto si è sentito ...

40 delfini Morti in Toscana - trovati altri due corpi. Primi risultati delle autopsie : Dall'inizio dell'anno in Toscana sono state recuperate quaranta carcasse di delfini morti, nella maggior parte dei casi tursiopi. Gli ultimi due corpi sono stati avvistati al largo di Viareggio nel fine settimana. La causa della moria sembra essere un'epidemia di Morbillivirus dei cetacei, come dimostrano i risultati delle prime quattro autopsie condotte su animali spiaggiati a giugno e luglio.Continua a leggere

Libia - autobomba esplode a Bengasi : Morti tre membri dell’Onu e due civili. Tregua fino a lunedì per la festa del Sacrificio : Non è bastato l’annuncio del cessate il fuoco per evitare l’ennesimo weekend di sangue in Libia. Tre membri dell’Onu e due civili sabato 10 agosto sono morti in seguito a un attentato con un’autobomba a ovest di Bengasi, nella regione di Al Hawhari, al momento ancora non rivendicato. Almeno nove i feriti. Il veicolo carico di bombe è esploso fuori da un centro commerciale che si stava riempendo di persone per lo shopping ...

Si schiantano in moto contro auto : due motociclisti Morti in Alto Adige in poche ore : Due incidenti in poche ore in Alto Adige: la prima vittima è un centauro svizzero morto dopo l'impatto contro un'auto sulla Statale 40 a Burgusio. poche ore dopo a perdere la vita in un incidente simile un 25enne di San Candido (Bolzano). Negli ultimi mesi almeno 15 motociclisti hanno perso la vita nella Regione.Continua a leggere

Haftar accetta tregua proposta dall’Onu. Ma in Libia continuano gli attentati - due Morti : Il maresciallo Khalifa Haftar ha accettato la tregua proposta dall'Onu, in occasione della festa del sacrificio, l'Eid al-Adha, che inizia domani. Lo ha reso noto il portavoce delle milizie di Haftar, il Libyan National Army (Lna), generale Ahmed al-Mismari. La tregua per Haftar, sul fronte di Tripoli, scatta oggi fino a lunedi' pomeriggio. Appena ieri Haftar aveva respinto l'appello al cessate il fuoco, dopo oltre 4 mesi dall'inizio ...

Incidenti sul lavoro - è un venerdì nero : due Morti e cinque feriti : Un bilancio terribile che riguarda soltanto la Lombardia: gli Incidenti sono avvenuti a Cremona, nel bresciano e in...

San Siro - due milioni per gli amMortizzatore anti-oscillazioni : Due milioni di euro per ammortizzatori per San Siro. È questa il costo dei “tuned mass damper”, ovverosia “ammortizzatore a massa accordata”, che sono stati studiati per evitare qualsiasi tipo di problema al Meazza, dopo le voci degli ultimi mesi sulle presunte vibrazioni dello stadio. Come riporta l’edizione di Milano del Corriere della Sera, la […] L'articolo San Siro, due milioni per gli ammortizzatore ...

Stranger Things - Dustin e Suzie reponsabili di due Morti? : Suzie e Dustin incolpati dai fan: hanno ucciso due personaggi di Stranger Things! A furor di popolo, Dustin e Suzie sono stati proclamati la coppia più bella di Stranger Things! Nonostante non abbiamo mai visto i due insieme, vicinissimi (ma solo a distanza), i fan della serie Tv Netflix si sono innamorati perdutamente dei due. […] L'articolo Stranger Things, Dustin e Suzie reponsabili di due morti? proviene da Gossip e Tv.

Incendio in una base di sottomarini atomici in Russia : almeno due Morti : Una decina le persone ferite. Le forze dell’ordine: il livello delle radiazioni resta sotto controllo