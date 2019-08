Woodstock 1969 : playlist e canzoni per chi non c'era : «Mi sono imbattuta in un figlio di Dio, camminava lungo la strada. Gli ho domandato dove stesse andando e mi ha risposto: “Vado alla fattoria di Yasgur, vado a unirmi a una band rock’n’roll. Pianterò una tenda nei campi per tentare di liberare la mia anima”». Così Joni Mitchell canta Woodstock, il celeberrimo festival del 1969. Lei che a Woodstock in realtà non è mai stata. Eppure chi ...