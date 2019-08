Tale e Quale Show 2019 | Tiziana Rivale concorrente scheda

Fonte : blogo

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Prenderà il via il 13 settembre su Rai1 la nona edizione di, il varietà televisivo che vede alcuni concorrenti vestire letteralmente i panni dei protagonisti della scena musicale italiana e mondiale. Alla conduzione come ogni anno ci sarà Carlo Conti, supportato dalla giuria formata da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.I concorrenti di questa edizione saranno David Pratelli, Sara Facciolini, Eva Grimaldi, Gigi & Ross,, Agostino Penna, Flora Canto, Francesco Monte, Jessica Morlacchi, Francesco Pannofino, Lidia Schillaci e Davide De Marinis. Il conduttore toscano ha anche annunciato una puntata diformata da concorrenti non famosi, i cosiddetti "nip": il pensiero va subito a Re per una notte di Gigi Sabani, Momenti di gloria di Mike Bongiorno, Sei un mito di Roberta Capua ed E' nata una stella gemella di Lorella ...

ricpuglisi : Tale @simo_bass vuole venire a trovarmi a @unipv durante una lezione insieme con altri tizi tra cui @moschettopres.… - lustroma : @giornalettismo Gli è rimasto il rimbombo della musica di Tale e quale - GiorgioAntonel1 : RT @MaxLandra: @francescade54 @lvoir ...TALE E QUALE ALL'ALTRO #MATTEO...!! -