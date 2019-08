Senato | Lega battuta | prove di asse Pd-M5S Contromossa di Salvini

Crisi - la nuova maggioranza M5s-Pd al Senato : respinta la mozione della Lega - sfiducia a Conte il 20 agosto : Al Senato passa la linea di M5s, Pd e LeU. L'aula di Palazzo Madama, infuocata dalle polemiche tra Matteo Renzi e i dem, respinge le mozioni del centrodestra di votare la sfiducia al premier Giuseppe Conte già domani, 14 agosto. Confermato dunque il calendario e il timing votato in conferenza dei ca

Crisi di governo - la Lega presenta in Senato la mozione di sfiducia al premier Conte : Guerra di nervi tra quel che resta della maggioranza. Il primo tempo della partita andrà in scena lunedì con la riunione dei capigruppo al Senato. Salvini ha convocato tutti i parlamentari della Lega a Roma. Conte chiede formalmente a Casellati e Fico di prendere la parola alle Camere

Governo - la Lega presenta in Senato una mozione di sfiducia a Conte : Questa mattina, venerdì 9 agosto 2019, la Lega ha presentato in Senato una mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. "Troppi no": questa la motivazione che ha portato il partito di Salvini alla drastica decisione di abbandonare l'esperienza di Governo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'ultimo no dei Cinquestelle alla TAV (Treno ad Alta Velocità). E intanto la crisi politica si ripercuote anche ...

Salvini presenta la sfiducia al Senato : "Sento toni simili da Pd e M5s | I grillini : "Inventa altro - giullare" | Zingaretti : "Lega non ha proposte su manovra e scappa" | : Tagli ai parlamentari, M5s vuole convocare la Camera con l'art.62 della Costituzione prima della mozione di sfiducia

La Lega sfiducia Conte - arriva la mozione in Senato : La Lega presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. "Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav

Crisi di Governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Il testo in Senato : La Lega presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. «Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male all'Italia che invece ha bisogno di...

Giuseppe Conte - la Lega presenta una mozione di sfiducia in Senato contro il premier : Dalle parole ai fatti. Atto scontato ma pur sempre importante: la Lega, infatti, ha ufficialmente presentato una mozione di sfiducia nei confronti del premier, Giuseppe Conte, snodo fondamentale per aprire ufficialmente la crisi di governo, iniziata nei fatti con le parole di Matteo Salvini di giove

Senato - Lega presenta sfiducia a Conte : 11.28 La Lega presenta al Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. Troppi no, da ultimo -si fa osservareil clamoroso e incredibile no alla Tav, fanno male all'Italia che invece ha bisogno di tornare a crescere e quindi di andare a votare in fretta. Chi perde tempo -spiegano fonti del partito- danneggia il Paese e pensa solo alla poltrona.

"Così non si può andare avanti" - dice il capogruppo della Lega in Senato : Dopo la bocciatura della mozione 5Stelle in Senato e il via libera alla Tav, che spacca di fatto la maggioranza pentastellata al governo, per la Lega non ci sono dubbi: “Se il patto salta ci sono solo le urne”. Lo dichiara Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato, in un'intervista all'edizione cartacea de Il Messaggero di Roma. E se al Corriere della Sera in edicola Romeo dice “le mie vacanze sono da sempre made in Italy. Se serve, ...

Tav - bocciata la mozione del M5S al Senato<br>Lega : "È un caso politico" : AGGIORNAMENTO ORE 13.00 - Senza alcun colpo di scena, la mozione No Tav presentata al Senato dal Movimento 5 Stelle è stata bocciata con 181 voti contrari e solo 110 voti a favore, quelli dei senatori pentastellati. L'ultimo vano tentativo voluto da Luigi Di Maio per bloccare l'opera in Val di Susa è quindi morto sul nascere e le frattura al governo è sempre più netta.Le altre quattro mozioni a favore dell'opera, invece, sono state approvate ...

Tav - il silenzio di Salvini e Di Maio dopo il voto in Senato. M5s aspetta la mossa della Lega tra ipotesi crisi e malumori : Archiviare il voto e andare avanti vivendo alla giornata. O spaccare tutto e aprire la crisi. Il voto sul Tav in Senato segna un momento di passaggio fondamentale per il governo Lega-M5s. Il Carroccio ha scelto di votare con Pd e Forza Italia in sostegno della grande opera, mentre i 5 stelle sono rimasti soli a ribadire la loro opposizione. Da oggi il Parlamento inizia la pausa estiva, ma la domanda che si fanno tutti nei corridoi è se ...

Tav - bocciata la mozione di M5S al Senato<br>Lega : "Ci saranno conseguenze" : AGGIORNAMENTO ORE 13.00 - Senza alcun colpo di scena, la mozione No Tav presentata al Senato dal Movimento 5 Stelle è stata bocciata con 181 voti contrari e solo 110 voti a favore, quelli dei senatori pentastellati. L'ultimo vano tentativo voluto da Luigi Di Maio per bloccare l'opera in Val di Susa è quindi morto sul nascere e le frattura al governo è sempre più netta.Le altre quattro mozioni a favore dell'opera, invece, sono state approvate ...

Voto Tav - Senato respinge la mozione M5S e approva quella del Pd con il sostegno della Lega. Governo diviso : Il Governo dà due pareri differenti. Passano tutte le mozioni per il sì. M5S: «Inciucio». La lega annuncia: «Dopo questo Voto ci saranno conseguenze politiche»

Tav - bocciata in Senato la mozione M5s : la Lega vota con il Pd : In Aula mozioni pro e contro la Torino-Lione: maggioranza spaccata. Salvini aveva detto: “Il governo può cadere anche prima...