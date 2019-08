Ponte Morandi | un anno dopo | la programmazione dedicata della Rai

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 14 agosto 2019)Unil crollo del, la Rai dedica la giornata di oggi – mercoledì 14 agosto 2019 – al primo anniversariotragedia di Genova. Esattamente dodici mesi fa, alle ore 11.36, una struttura simbolo e un collegamento viario irrinunciabile per la città di Genova e per l’intero Paese si sgretolò, portando con sé le vite di 43 persone. La tv di Stato ha optato per una, a cominciare da RaiNews24, che garantirà servizi e dirette continue sulle celebrazioni previste a Genova per ricordare la tragedia. Su Rai 1 le principali trasmissioni del daytime, da Unomattina Estate a La Vita in Diretta Estate, sarin gran parte dedicate all’anniversario. Sarà la redazione del Tg1 con lo speciale in collaborazione con la Tgr Liguria a curare la diretta da Genova a partire dalle 9.40. Dal cantiere Stefania Battistini condurrà ...

