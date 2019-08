'Open Arms' a Lampedusa in mattinata

E' previsto domani mattina l'arrivo adella '', la nave dell'Organizzazione non governativa (Ong) spagnola restata ferma in mare, in acque internazionali, per 13 giorni. L'approdo all'isola siciliana dopo che il Tar (Tribunale amministrativo) ha sospeso il divieto di ingresso in acque italiane.A bordo 147 migranti,tra cui 32 minori. Il fondatore dellasollecita una mediazione per creare "un asse rafforzato" per accoglierli, tra Germania,Francia e Spagna. Quest'ultima si è già detta disponibile a farlo.(Di mercoledì 14 agosto 2019)