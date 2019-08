' Nazi Week' anche no | l' infelice titolo di History per la settimana sugli orrori del

Fonte : blogo

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Come si fa a intitolare una programmazione speciale ''? E' questa la domanda che mi è sorta, immediata, imbattendomi nel post con il qualeChannel ha lanciato unadi programmazione incentratadelsmo, al via lunedì 19 agosto. Il pensiero è andato subito alla volontà di sintesi che l'inglese offre, ma nello stesso tempo alla traduzione 'letterale' che viene fatta in italiano per strutture analoghe, come 'fashion', giusto per dare l'esempio più facile. E no, 'delsmo' non suona benissimo.'no: l'diper ladelsmo pubblicato su TVBlog.it 14 agosto 2019 18:53.

