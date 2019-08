Massimo Garavaglia demolisce Di Maio | Il reddito di cittadinanza? Il 70% di chi lo

Commissario Ue - l'indiscrezione : Matteo Salvini ha scelto Massimo Garavaglia : "Ho il nome, lo faccio oggi a Giuseppe Conte. Un professionista che è nella Lega da anni. Non sarà un tecnico, la stagioni dei tecnici si è chiusa con Monti per me". Il leader della Lega Matteo Salvini parlava così all'Agi sulla figura che assumerà il ruolo di Commissario italiano nel nuovo esecutiv

Processo Sanità - Massimo Garavaglia assolto dall’accusa di turbativa d’asta. A Mantovani inflitti 5 anni e mezzo : assolto per non aver commesso il fatto. Il viceministro leghista dell’Economia Massimo Garavaglia era accusato di turbativa d’asta, in qualità di ex assessore lombardo all’Economia, per una gara da 11 milioni di euro del 2014 per il servizio di trasporto di persone dializzate. Per il politico del Carroccio il pm aveva chiesto una condanna a 2 anni. Con lui tra gli imputati figura anche l’ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani, ...

Massimo Garavaglia sul salario minimo M5s : "L'unica cosa che in questo momento non si può fare" : Lo scontro nel governo è su più fronti. Dopo il botta e risposta della domenica sulla flat tax tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ecco le bordate di Massimo Garavaglia, il viceministro dell'Economia che mette nel mirino il salario minimo chiesto dal M5s. "L'unica cosa che non si può fare in questo