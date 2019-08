Mare fuori legge | inquinato 1 punto su 3

Fuori Rotta Sup Race nel Mare di Modica : Inserita nel programma dell'estate Modicana si è svolta a Maganuco una importante regata, “Fuori Rotta Sup Race”, protagonista il SUP

“Tutto di fuori”. Elisabetta Gregoraci - incidente hot : gli scatti ‘presi’ al Mare : Oramai non stanno più insieme da più di un anno, ovvero da quando hanno ufficializzato la loro separazione, eppure Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non rinunciano a trascorrere diversi momenti, o addirittura giornate, insieme al loro amato figlio Nathan Falco. Non è la prima volta che gli ex coniugi stanno fianco a fianco per amore del piccolo, e il relax a bordo dello yacht in Costa Azzurra testimoniato dal settimanale Oggi nel numero in ...

Grandi opere - la protesta lungo la costa adriatica per la giustizia climatica : “Per il Mare - fuori dal fossile” : Dopo che nelle ultime settimane le Regioni che si affacciano sul mare Adriatico sono state colpite da violenti fenomeni atmosferici, la costa adriatica si è mobilitata: in Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia sono state organizzate diverse mobilitazioni regionali all’interno della campagna “Per il clima, fuori dal fossile“. “Abbiamo bisogno di una rivoluzione che porti l’attuale modello energetico ...

La bella Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare fuori da Unomattina : Benedetta Rinaldi, oramai storico volto di Unomattina è stata “scaricata”. Questi i nuovi piani aziendali annunciati durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai 2019/2020. Dichiarazioni che hanno creato non poco malcontento tra coloro che hanno appreso che non saranno tra i protagonisti della prossima stagione televisiva. Dopo il breve commento ironico di Antonella Clerici, arriva anche quello decisamente più duro di ...

Fiorello fuori forma al Mare! Chili di troppo e un pò di pancetta : Il nuovo numero di Novella 2000 ha pubblicato uno scatto che immortala Fiorello a Taormina che sfoggia le sue morbidezze latine, che tanto piacciono a chi ama l’uomo “di sostanza”. Ma sia il magazine che le fan lo “assolvono”. “Il più sexy sei tu”, è il titolo che campeggia sulla cover. Molti fan si sono lasciati a qualche commento ‘cattivello’ e hanno bacchettato il conduttore, che è sempre stato in super forma. ”Sei troppo grasso”, ”Fiore, ...