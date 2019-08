Liverpool Supercampione d’Europa! Il Chelsea crolla ai rigori | è la partita di Manè

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Ilvince la Supercoppa Europea ai calci di rigore: 2-2 fino ai supplementari, dal dischetto segna Salah, sbaglia Abraham. Promossa la terna arbitrale femminile Dopo diverse settimane d’attesa, fatte di scialbe amichevoli ad orari improponibili, il classico ‘calcio d’agosto’ insomma, torna finalmente il pallone che conta. Come da tradizione, lache apre la nuova stagione è la Supercoppa Europea, la sfida che mette di fronte il, vincitrice della Champions League, e il, vincitrice dell’Europa League in un derby inglese per decretare la regina d’Europa. E a proposito di regine, c’è una donna (anzi 3, insieme alle guardalinee Manuela Nicolosi e Michelle O’Neal) a guidare le due squadre: la direttrice di gara francese Stephanie Frappart, la prima della storia ad arbitrare una finale maschile. Una...

