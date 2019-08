La direttrice del carcere in cui è morto Jeffrey Epstein è stata trasferita | e due

L’Allieva 3 Vittoria Belvedere nuova direttrice dell’Istituto? : L'Allieva 3, secondo DiPiu TV sarà Vittoria Belvedere la nuova direttrice Andrea Males Archiviata l’ufficialità de l’Allieva 3, cominciano a vagare le prime voci di corridoio per lo ...

L’Allieva 3 Vittoria Belvedere nuova direttrice dell’Istituto? : L'Allieva 3, secondo DiPiu TV sarà Vittoria Belvedere la nuova direttrice Andrea Males Archiviata l’ufficialità de l’Allieva 3, cominciano a vagare le prime voci di corridoio per lo ...

L’Allieva 3 Vittoria Belvedere nuova direttrice dell’Istituto? : L'Allieva 3, secondo DiPiu TV sarà Vittoria Belvedere la nuova direttrice Andrea Males Archiviata l’ufficialità de l’Allieva 3, cominciano a vagare le prime voci di corridoio per lo ...

L’Unione Europea ha scelto Kristalina Georgieva come candidata direttrice del Fondo Monetario Internazionale : L’Unione Europea ha scelto Kristalina Georgieva come candidata direttrice del Fondo Monetario Internazionale (FMI) al posto di Christine Lagarde. Kristalina Georgieva, che compierà 66 anni tra poche settimane, è un’economista bulgara ex vicepresidente della Commissione fra il 2014 e il 2016