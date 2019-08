Dave Grohl dei Foo Fighters invita sul palco un fan sulla sedia a rotelle video

Dave Grohl dei Foo Fighters duetta con il dottor Johan - lo curò sul palco nel 2015 (video) : Dave Grohl dei Foo Fighters duetta con il dottor Johan . Per molti sarà un duetto live come un altro ma per tanti altri è invece il segno della riconoscenza del frontman dei Foo Fighters nei confronti della persona che lo curò qualche anno fa. Era il 2015 quando Grohl cadde e si ruppe una gamba. La caduta dal palco , in pieno concerto in Svezia, avrebbe potuto compromettere il normale svolgimento dello spettacolo e portare alla sua sospensione. ...

Dave Grohl e i Queens Of The Stone Age di nuovo insieme per un nuovo album : Il fantasma di No One Knows si materializza nuovamente, ora che sappiamo che Dave Grohl e i Queens Of The Stone Age stanno collaborando per il nuovo album della band di Josh Homme. Tutti sopravvivemmo a stento - Faber, non volercene - quando ritrovammo l'ex batterista dei Nirvana e attuale leader dei Foo Fighters pestare di nuovo sulle pelli per un progetto che sapeva così tanto di Kyuss (Homme era il chitarrista) ma anche tanto di novità ...