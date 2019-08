Ciclismo | colpo di mercato del Team Sunweb Arriva per il 2020 Tiesj Benoot

Fonte : oasport

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Altro importantedi cicloin questo agosto infuocato in chiave acquisti e cessioni. Ilsi è assicurato le prestazioni di, classe 1994 da sempre alla Lotto Soudal e deciso ad intraprendere un nuovo percorso per la propria carriera. Contratto biennale per lui che vanta un solo successo in carriera, quello clamoroso alle Strade Bianche del 2018. Le parole del belga: “Cercavo una squadra con un approccio scientifico e professionale per fare un salto in avanti nella mia carriera ed è per questo che ho scelto il. Andrò ad aggiungermi ad un gruppo di corridori da classiche già talentuoso e credo che assieme possiamo raccogliere grandi risultati nei prossimi anni”. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

zazoomblog : Ciclismo – Doppio colpo in casa Movistar: arrivano Dario Cataldo e Davide Villella - #Ciclismo #Doppio #colpo… - zazoomblog : Ciclismo doppio colpo italiano in casa Movistar: arrivano Dario Cataldo e Davide Villella nel 2020 - #Ciclismo… - OA_Sport : Ciclismo, doppio colpo italiano in casa Movistar: arrivano Dario Cataldo e Davide Villella nel 2020 -