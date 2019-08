Udinese-Milan | venduti già più di 10 mila biglietti

Calciomercato - le ultime : la Lega Serie A ‘spoilera’ un acquisto del Milan - colpi di Napoli - Torino e Udinese : ultime trattative di Calciomercato caldissime tra ufficialità e trattative avviate. La Lega Serie A conferma l’ acquisto di Leo Duarte da parte del Milan . Il contratto del difensore brasiliano, stando al sito della Lega , infatti è stato depositato lo scorso 2 agosto per un trasferimento “a titolo definitivo”: colpo dal Flamengo per circa 11 milioni di euro. Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista ...

Milan - esordio in Serie A con l’Udinese : Modric piazza il suo like - i tifosi sognano! [FOTO] : Il Milan farà il suo esordio in Serie A con l’Udinese: Modric mette un like su Instagram e i tifosi rossoneri tornano a sognare il suo possibile arrivo Nelle scorse settimane il nome di Luka Modric era stato fortemente accostato al Milan. Maldini era stato visto a Madrid per trattare con i dirigenti del Real, ma da tali incontri è venuto fuori solo l’acquisto di Theo Hernandez. Le due società sono comunque in buoni rapporti e ...