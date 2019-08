Quando Luché parlava bene di Salmo | ' Bello vedere due artisti rispettarsi nelle diversità'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 13 agosto 2019) Negli ultimi giornihanno dato vita a uno scontro mediatico che sta letteralmente monopolizzando le cronache del rap web, coinvolgendo secondariamente altri noti attori del rap game come Gué Pequeno, Fedez e Inoki.si sono reciprocamente insultati e presi in giro, entrambi hanno dichiarato di non avere alcuna stimaca nei confronti della controparte, nonché di non conoscerne il repertorio. La foto didiventa virale sui socialultime ore, però, una vecchia foto del 2016, che immortala i dueinsieme in un clima di apparente cordialità, sta suscitando clamore tra gli appassionati di hip hop, tanto che qualcuno è arrivato addirittura ad azzardare l'ipotesi – a dir poco improbabile e al momento priva di alcun fondamento concreto – che la rissa mediatica altro non sia che una finzione. L'immagine è stata ricaricata da numerosi ...

enricodome : RT @BigFurl: Quando guardo le storie di Salmo e Luchè - cellaricky : RT @BigFurl: Quando guardo le storie di Salmo e Luchè - BonanIrene : RT @BigFurl: Quando guardo le storie di Salmo e Luchè -