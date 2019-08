Porsche Cayenne | - 680 CV per la Turbo S E-Hybrid

Fonte : quattroruote

(Di martedì 13 agosto 2019) Lapiù potente di sempre è ibrida. Come già visto sull'ammiraglia Panamera, la Casa di Zuffenhausen ha scelto la via dell'elettrificazione per creare la Suv più performante della propria storia. LaS E-è la nuova punta di diamante dell'offerta a ruote alte del costruttore tedesco, tanto per prestazioni quanto per prezzi. Disponibile anche in versione coupé, la sport utility ibrida plug-in è già ordinabile (in Germania) con prezzi a partire da 172.604 euro. Prestazioni (quasi) da 911. La formula è la stessa già vista sulla PanameraS E-che ha portato al debutto la nuova generazione di powertrain ibridi plug-in della Casa tedesca. Un V8 bidi 4.0 litri accreditato di 550 CV si abbina a un motore elettrico da 136 CV con frizione a controllo elettronico posizionato all'interno del cambio automatico Tiptronic S a otto ...

