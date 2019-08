Incidente stradale tra Cava D' Aliga ed Arizza | ferita una ragazza

DJ ARAFAT MORTO IN Incidente STRADALE/ Addio al re della dance music : aveva 33 anni : Dj ARAFAT, re della music dance di origine ivoriana, è MORTO a 33 anni in un INCIDENTE in moto: un presagio nel suo ultimo singolo...

Ascoli Piceno : muore a 25 anni dopo un Incidente stradale. Arrestato l’amico - guidava ubriaco : Senior Bekiri, 25enne di origini macedoni, è morto ieri in seguito a un incidente avvenuto a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. L'amico alla guida è risultato positivo all'alcoltest.Continua a leggere

Tragico Incidente stradale nel potentino : muore un bimbo di 4 anni - feriti i genitori : Un bimbo di soli quattro anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Balvano-Vietri, nel potentino. L'auto su cui viaggiava il piccolo insieme ai suoi genitori sarebbe finita nella corsia opposta, andando a schiantarsi contro il guardrail. La madre e il padre del bambino sono rimasti feriti nello schianto.Continua a leggere

Modica - storia di Marcello il gelataio gentile : una colletta per ricomprargli il furgoncino distrutto in un Incidente stradale : Un incidente stradale dopo una lunga notte di lavoro, il camioncino distrutto, le lacrime e la decisione di dire addio all’attività lavorativa avviata 32 anni fa. Poteva essere un dramma, invece Marcello Crucetta, per tutti “Marcello dei gelati”, sta vivendo una favola grazie alla generosità dei suoi concittadini che si sono subito attivati per raccogliere i soldi necessari all’acquisto di un nuovo mezzo. Erano le 2.30 del 5 ...

Incidente stradale sulla statale Mezzina a Offida - commercialista muore a bordo della sua moto : Terribile Incidente stradale la mattina del 10 agosto sulla strada provinciale Mezzina tra i comuni di Offida e Castel Di Lama in provincia di Ascoli Piceno. Nello scontro tra un camion e una moto è morto il commercialista Mario Ciabattoni, di 58 anni. Sotto choc, in ospedale, l'autista del mezzo pesante.Continua a leggere

Incidente stradale sulla Modica Scicli : scontro tra due auto : Incidente stradale stamattina sulla Modica Scicli. Due le auto coinvolte, una Fiat Bravo e una Fiat Idea, e due feriti.

Incidente galleria A12 - poliziotti e addetto del soccorso autostradale travolti da un tir : Due agenti della polizia stradale e un addetto del soccorso autostradale sono rimasti feriti dopo essere stati travolti sull'autostrada A12 da un mezzo pesante in galleria. I vigili del fuoco e diverse ambulanze sono intervenuti sulla carreggiata in direzione Genova, fra Sestri Levante e Lavagna, per i soccorsi. Un mezzo pesante ha investito un furgone dell'assistenza stradale e una vettura della polizia che stavano prestando aiuto a una vettura ...

Tragico Incidente stradale - l’imprenditore muore insieme alla moglie : Ancora strade macchiate di sangue. Ancora lacrime da versare. Marito e moglie sono morti a Siracusa: erano a bordo di uno scooter, quando un’auto li ha travolti. Sono morti, intorno alle 20,30 di venerdì 2 agosto. Le vittima si schimavano, Armando Tropea, 62 anni, e la moglie Maria Pia Reale, di 59. Lui era il direttore nazionale della divisione stampa e digital locale della Manzoni, la società che si occupa della raccolta pubblicitaria ...

Esce dal coma l'uomo indagato per la morte dei figli - avvenuta dopo l'Incidente stradale : ″È cosciente, non è più in coma farmacologico, ma resta in prognosi riservata”. Lo dicono i medici dell’ospedale Villa Sofia di Palermo circa le condizioni di Fabio Provenzano, l’uomo di 34 anni originario di Partinico, che due settimane fa perse il controllo della sua Bmw 230 sull’A29 (Palermo-Mazara del Vallo) sotto gli effetti della cocaina e poco dopo aver concluso una diretta video sul suo ...

Brindisi - tre ragazzi morirono in un Incidente stradale : una mamma cerca la verità : Non si dà pace da ormai quattro mesi Alessandra D'Adamo, la mamma di Davide Cazzato, il 19enne morto insieme ad altri tre ragazzi in un terribile incidente stradale avvenuto il 23 marzo scorso alle porte di San Pietro Vernotico, nel Brindisino. Come si ricorderà, il caso è stato ripreso anche da questa testata: la tragedia sconvolse tre intere comunità, quella del comune capoluogo, di cui Davide era originario, quella della piccola frazione di ...

Un uomo e la figlia di pochi mesi muoiono in un Incidente stradale : Tragico incidente stradale sulla SS688, nella galleria San Benedetto a Mattinata, in provincia di Foggia. Muore un uomo e la figlia di pochi mesi

Incidente stradale - muore Patrizia Trovato di 49 anni : Incidente mortale sull’autostrada A18 nei pressi del casello di San Gregorio in direzione di Catania. muore la 49enne Patrizia Trovato

Incidente stradale nel Foggiano : morti padre e figlioletta di 7 mesi : Drammatico Incidente stradale nel Foggiano: due persone sono morte questa mattina mentre percorrevano la statale 688 di Mattinata. Stando alle prime informazioni, le vittime dell'Incidente sarebbero un uomo e la figlioletta di appena sette mesi. La ricostruzione è ancora al vaglio degli inquirenti.

Incidente stradale a Marina di Modica : fuoristrada capovolto : Incidente stradale la notte scorsa sulla Modica-Sampieri, nei pressi di Marina di Modica. Intorno alle 2.30 un fuoristrada si è capovolto