Incidente a Modica | scontro tra auto | 2 feriti

Modica - storia di Marcello il gelataio gentile : una colletta per ricomprargli il furgoncino distrutto in un Incidente stradale : Un incidente stradale dopo una lunga notte di lavoro, il camioncino distrutto, le lacrime e la decisione di dire addio all’attività lavorativa avviata 32 anni fa. Poteva essere un dramma, invece Marcello Crucetta, per tutti “Marcello dei gelati”, sta vivendo una favola grazie alla generosità dei suoi concittadini che si sono subito attivati per raccogliere i soldi necessari all’acquisto di un nuovo mezzo. Erano le 2.30 del 5 ...

Incidente sul ponte Guerrieri a Modica - si scontrano 3 auto : 3 feriti : Incidente sul ponte Guerrieri nella notte a Modica: si scontrano tre auto chiuso al traffico. Tre feriti

Incidente stradale sulla Modica Scicli : scontro tra due auto : Incidente stradale stamattina sulla Modica Scicli. Due le auto coinvolte, una Fiat Bravo e una Fiat Idea, e due feriti.

Modica - medico muore in un Incidente. Ospedale chiude il reparto di chirurgia : L'Ospedale di Modica ha deciso di chiudere il reparto di chirurgia generale di notte a causa della carenza di personale, un medico è morto la scorsa settimana, un altro è infortunato. Tra le 20 e le 8 al “Maggiore” di Modica non verranno più gestite emergenze, almeno fin quando non verrà garantita un'adeguata presenza del personale: il direttore generale Angelo Aliquò e il direttore sanitario Raffaele Elia hanno deciso infatti di interrompere ...

Incidente sulla Modica Pozzallo : feriti due bambini : Incidente stradale autonomo martedì sera in Contrada Teduschella Serrafigura, sulla Modica Pozzallo. feriti due bambini

Il dottore Iemmolo - morto un mese dopo l'Incidente avvenuto a Modica : E' morto ad un mese esatto dal terribile incidente il medico chirurgo dell'Ospedale Maggiore di Modica Piero Iemmolo, aveva 55 anni

Incidente stradale a Marina di Modica : fuoristrada capovolto : Incidente stradale la notte scorsa sulla Modica-Sampieri, nei pressi di Marina di Modica. Intorno alle 2.30 un fuoristrada si è capovolto

Incidente - auto cappotta sulla Modica Scicli : incidente stradale oggi pomeriggio sulla Modica Scicli. Un’auto sbanda e cappotta sulla strada provinciale che da Modica arriva a Scicli

Incidente sulla Pozzallo Modica : scontro tra due auto : Incidente stradale ieri sulla Sp194, la Pozzallo Modica. Due le auto coinvolte, due Opel Corsa, e quattro i feriti, due pozzallesi e due Modicani

Incidente in corso Umberto a Modica Bassa : maxi tamponamento : Incidente stradale in corso Umberto a Modica. Tre le auto coinvolte in un tamponamento ed una quarta che ha investito un pedone

Incidente stradale a Modica - scooter contro auto : Incidente stradale oggi pomeriggio in contrada Quartarella a Modica. Lo scontro è avvenuto tra uno scooter e un’auto.

Modica piange Emanuele Assenza : morto in un Incidente stradale : Un'altra giovane vita è stata spezzata sulle strade di Modica. E’ quella di Emanuele Assenza di 15 anni morto ieri in via Risorgimento alla Sorda

