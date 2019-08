Il Guardian a Mourinho | “Consideri filosofi gli allenatori d’attacco | ma ora fai il

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2019) “Isono qui per rimanere”, scrive ilnella copertina dello sport di oggi. Un pezzo a firma Jacob Steinberg sulla diatriba tra fautori del calcio oggi démodé – daad Allardyce – e i cantori del football moderno, d’attacco, in cui si costruisce da dietro, i difensori centrali sono liberi di avanzare e non si piazzano autobus in area di rigore. Unaa che ha in Guardiola, Klopp Pochettino i suoi principali ambasciatori ma che nella Premier sta contagiando anche altri club come il Norwich che ha perso 4-1 ma che è andata a giocarsela ad Anfield Road contro i campioni d’Europa del Liverpool. Nell’articolo, tra gli altri, è citato anche l’Aston Villa che ha dato spettacolo in casa del Tottenham fino all’ingresso di Eriksen. Il nuovo calcio sta contagiando anche i piccoli club Insomma il vecchio calcio inglese sta ...

