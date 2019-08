Edoardo Raspelli lascia Melaverde | Non sono un tappabuchi Sfogo amaro contro

Edoardo Raspelli lascia Melaverde : «Era tutta la mia vita professionale (e non solo) - ma non me la sento più di lavorare a corrente alternata» : Edoardo Raspelli “Era la mia vita e mi piange il cuore, ma non me la sento più di lavorare a corrente alternata“. Con queste parole, il giornalista e gastronomo Edoardo Raspelli ha annunciato che non sarà più il conduttore di Melaverde, il programma enogastronomico in onda su Canale 5 ogni domenica mattina. Alla base della scelta dell’uomo, il rifiuto di condurre soltanto 7 delle 14 puntate previste per la nuova edizione ...