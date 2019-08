Danilo | ' Alex Sandro è stato importante nello scegliere la Juve'

Juventus - ecco Danilo : “io qui grazie ad Alex Sandro e Cristiano Ronaldo. Paragone fra Sarri e Guardiola? Dico…” : Danilo si presente in conferenza stampa come nuovo giocatore della Juventus : il brasiliano convinto da Alex Sandro e Cristiano Ronaldo, pronto ad adattarsi al gioco di Sarri “Le prime impressioni sono ottime, sono molto colpito da tutti quelli che ho incontrato, mi sono sentito bene fin dai primi giorni, colpito da tutti. Con queste sensazioni darò il meglio in campo”, sono queste le prime parole di Danilo , nuovo terzino della Juventus . Il ...

Juventus - Danilo si presenta ai nuovi tifosi : “Avevo scelto il 7 - Alex Sandro è stato decisivo” : “Le prime impressioni sono ottime. Per me è stato un benvenuto molto caloroso, mi sono sentito molto bene fin dai primi giorni. Con queste sensazioni voglio dare il meglio in campo”. Sono le prime parole di Danilo nella conferenza di presentazione come nuovo giocatore della Juventus. “Se la presenza di Alex Sandro ha inciso nella scelta? Ho parlato con lui più volte, è stato molto importante per me, mi ha dato indicazioni ...