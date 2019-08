Crisi di governo | clima e ambiente Servono nuovi modelli di progresso

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) Tutti gli organismi scientifici, internazionali e nazionali, sono d’accordo: siamo sull’orlo di una micidiale catastrofe ambientale a livello planetario, preannunciata ormai tutti i giorni da sconvolgimentitici sempre più estesi e violenti. Se non si interviene in fretta rischiamo addirittura l’estinzione. E ce lo ricordano con forza milioni di giovani che in tutto il mondo scendono in piazza per chiedere ai nostri governanti immediati interventi per arrestare un tipo di sviluppo basato sulla rapina e sulla distruzione delle risorse naturali già gravemente compromesse. In questo quadro, il primo obiettivo di tutte le forze politiche dovrebbe essere, quindi, un programma di azione incentrato su questa gravissima emergenza, lasciando da parte qualsiasi altra considerazione e qualsiasi calcolo elettorale. Tanto più quando, come nel nostro paese, si apre unadie ...

