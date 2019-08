Caldo e diabete | un binomio pericoloso | un frutto e 10 consigli per combattere la

Diabete - Caldo e glicemia : l’estate è piena di tranelli - tanti consigli utili e gli errori più comuni : Il Diabete non va in vacanza e, anzi, la stagione estiva, in particolare il gran caldo di queste settimane, è piena di tranelli per chi ne soffre. Anche in ferie non bisogna abbassare la guardia: gli esperti della Società italiana di diabetologia hanno messo a punto un decalogo di “istruzioni per l’uso” che gli italiani diabetici dovrebbero seguire: Bere abbondantemente, anche se non si ha molta sete per evitare il pericolo di ...