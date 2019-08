Allarme Oms | morbillo continua a diffondersi | casi triplicati nel 2019

Morbillo - l’Allarme dell’Oms : “Casi triplicati nel 2019 - non si fermano i contagi” : I focolai di Morbillo continuano “a diffondersi rapidamente in tutto il mondo”. E’ quanto emerge dagli ultimi rapporti preliminari dell’Organizzazione mondiale della sanità. “Sono milioni le persone a livello globale a rischio”, sottolinea l’Oms. “Nei primi sei mesi del 2019, i casi segnalati sono i più alti in assoluto dal 2006, con focolai che mettono a dura prova i sistemi sanitari e provocano ...

Troppi zuccheri negli alimenti per bambini : Allarme dell’OMS : Nei prodotti alimentari per bambini sotto i 6 mesi ci sono Troppi zuccheri. A lanciare questo gravissimo allarme è l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), che ha effettuato un’indagine su ben 7.955 prodotti alimentari per la prima infanzia. I dati riguardano quattro città campione, ossia Vienna, Budapest, Haifa e Sofia. I risultati dell’indagine hanno portato alla luce la tendenza a commercializzare prodotti alimentari ...

Ebola - in Congo grave epidemia/ Allarme Oms : "Emergenza sanitaria mondiale" : Ebola, Allarme in Congo: grave epidemia. Oms: "Emergenza sanitaria mondiale". E Medici senza frontiere chiede approccio su larga scala per prevenzione.

Allarme Ebola - OMS : l’epidemia in Congo è “un’emergenza internazionale” : L’epidemia di Ebola in corso in Congo è “una emergenza sanitaria di portata internazionale“: lo ha decretato il Comitato istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità riunitosi a Ginevra. “È tempo che il mondo se ne accorga“, ha affermato il direttore generale dell’agenzia, Adolf Ghebreyesus. La dichiarazione OMS è giunta al termine di una riunione di emergenza di esperti dopo i primi casi di Ebola ...

Alimenti per neonati - l’Allarme Oms : “Bisogna cambiarli - contengono troppo zucchero” : Gli Alimenti per neonati venduti in commercio hanno un alto contenuto di zucchero, anche quelli salati. Lo afferma in uno studio l’Organizzazione mondiale per la sanità che propone di bandire lo zucchero aggiunto in tutti gli Alimenti in commercio destinati a bimbi fino a 36 mesi. L’Oms Europa chiede una stretta sul contenuto di zucchero degli Alimenti commerciali per neonati, avvertendo che i primi dentini possono soffrirne e ...