Tendenze moda Autunno-inverno 2019 | Rosa rosae

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 12 agosto 2019)AI/20:eDries Van NotenPradaAlexander McQueenMSGMRichard QuinnValentinoVivettaBlumarineLela RoseDolce&GabbanaZimmermanErdemSimone RochaAndreas Kronthaler for Vivienne WestwoodShrimpsAnche senza Il diavolo veste Prada lo sappiamo bene: i fiori (di primavera) non sono certo avanguardia pura. Già un po’ più spiazzanti lo diventano d’. E, ancora un pizzico in più, se invece di esaltare il loro côte romantico e sdolcinato, rivelano un inedito carattere da drama queen. Così accade per la stagione alle porte, dove lada regina del giardino diventa anche regina delle passerelle. LEGGI ANCHETutte le sfilate AI/20 È con inusuale concordia che i designer scelgono questo fiore profumato per stampe macro, anche in tonalità scure e potenti. Da Alexander McQueen a Prada (cult anche le applicazioni tridimensionali per borse e gonne), da Valentino ...

